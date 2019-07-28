"السومرية نيوز": مصدر أمني يكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية عراقية بين إيران والكويت

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن بغداد ستنشئ قاعدة عسكرية في الخليج بين إيران والكويت، بحسبما نقله موقع "السومرية نيوز".

وقال المصدر إن "القاعدة العسكرية التي سينشئها العراق في البصرة ستكون داخل المياه الإقليمية العراقية، في الخليج بين إيران والكويت".

وأكد أن القاعدة العسكرية الجديدة ستعمل على تأمين سيادة العراق على مياهه الدولية وحماية منفذه البحري الجنوبي.

وصرح بأنه "تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1990، مع برنامج تسليح للقوات البحرية العراقية"، لافتا إلى أن "القاعدة ستكون بداية لتطوير مستوى القوى البحرية العراقية، لتكون بمستوى الطموح لتقوم بواجباتها العسكرية البحرية".

وتابع أن "مشروع إنشاء القاعدة البحرية ليس جديدا، لكن تم استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومي لها".

وكان وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أعلن عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في محافظة البصرة على مياه الخليج، بهدف تطوير قدرات القوة البحرية العراقية.

المصدر: موقع "السومرية نيوز"