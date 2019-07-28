عقب وفاة السبسي.. سفارة المغرب لدى تونس تلغي حفل استقبال بمناسبة عيد العرش

ألغت سفارة المغرب لدى تونس حفل استقبال كانت تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش، وذلك على إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بلاغ لها، أمس السبت، بأنه تقرر إلغاء الحفل بأمر ملكي.

وذكرت الوزارة أنه "على إثر وفاة المشمول بعفو الله الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وفي إطار تقاسم مشاعر الحزن والتعاطف مع الجمهورية التونسية الشقيقة في الرزء العظيم الذي ألم بها، وتماشيا مع العلاقات الأخوية والاستثنائية التي تجمع البلدين، تقرر بتعليمات ملكية سامية، إلغاء حفل الاستقبال الذي كانت تعتزم تنظيمه سفارة المملكة المغربية بالجمهورية التونسية، وذلك يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد".

وتوفي الرئيس التونسي، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 93 عاما، ودفن أمس السبت في جنازة مهيبة تواجد فيها ثلة من الرؤساء والمسؤولين.

المصدر: إذاعة موزاييك إف إم