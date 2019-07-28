 
مباشر

أسماء الأسد تستقبل المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لعام 2019

أخبار العالم العربي

أسماء الأسد تستقبل المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لعام 2019
موقع الرئاسة السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6nn

استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، الطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2019 من مختلف المحافظات السورية.

إقرأ المزيد
أسماء الأسد تستقبل مجموعة من المتبرعين لذوي ضحايا هجوم السويداء
أسماء الأسد تستقبل مجموعة من المتبرعين لذوي ضحايا هجوم السويداء

ونشرت صفحة الرئاسة السورية في موقعها على الفيسبوك صورا من لقاء أسماء الأسد مع 22 من الطلاب الأوائل، في مقر الرئاسة في العاصمة السورية دمشق.

وكتبت الرئاسة في صفحتها: "وكما جرت العادة في كل عام .. السيدة أسماء الأسد تلتقي الطلاب الأوائل الذين استحقوا التهنئة هم وعائلاتهم على ما حققوه، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".

المصدر: صفحة الرئاسة السورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تونس تضع الداعية المصري وجدي غنيم على لائحة الممنوعين من دخول أراضيها.. هذا ما قاله عن الرئيس الراحل