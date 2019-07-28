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صحيفة عبرية: حكومة إسرائيل توجه رسالة إلى الديوان الملكي السعودي

أخبار العالم العربي

صحيفة عبرية: حكومة إسرائيل توجه رسالة إلى الديوان الملكي السعودي
Reuters Bandar Algaloud Courtesy of Saudi Royal Court
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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة إلى الديوان الملكي السعودي بخصوص المدون والإعلامي محمد سعود الذي زار إسرائيل مؤخرا.

وادعت الصحيفة أن تل أبيب طالبت السلطات السعودية في تلك الرسالة بالامتناع عن أي خطوة ضد المدون يمكن تفسيرها على أنها عقاب له بسبب هذه الزيارة.

وكان محمد سعود ضمن وفد من الصحفيين العرب زار مؤخرا الدولة العبرية بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتعرض في هذا السياق لانتقادات شديدة اللهجة في العالم العربي والإسلامي.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس واستدعت آخرين بتهمة "الإعتداء" على المدون السعودي أثناء زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك.

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وجاءت تلك الزيارة المثيرة للجدل ضمن إطار جهود تل أبيب الرامية إلى تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، وبالدرجة الأولى الخليجية، في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: معاريف

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