هيئة مصرية تسعى للجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة "قنوات إرهابية"

قال عضو الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، عبد الرحمن رشاد، إنه سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة "قنوات الإخوان الإرهابية" في تركيا بعد سرقتها للأعمال الدرامية المصرية.

وأوضح رشاد أمس السبت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن "ما تفعله القنوات الإخوانية يعد سرقة للوجدان والعقل والإبداع المصري بدون أي مقابل مادي أو حماية فكرية".

وشدد على أهمية لجوء مصر للمحاكم الدولية "لوقف عمليات القرصنة" التي تمارسها هذه القنوات بحق الأعمال الدرامية المصرية، ومن بينها مسلسلات "كفر دلهاب" و"سوق العصر"، لحماية الملكية الفكرية وفق الاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن الأمريكان عندما وجدوا برامج الحاسب تُسرق في شرق آسيا، شغلوا كل المنظمات الدولية المهتمة بحماية الحقوق الفكرية، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للإعلام "ستلجأ للمحكمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية".

وتتولى الهيئة الوطنية للإعلام إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي.

المصدر: RT