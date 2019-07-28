السراج وسلامة يؤكدان ضرورة استئناف العملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، استئناف العملية السياسية.

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وذكرت حكومة الوفاق التي مقرها طرابلس في بيان، أن "الاجتماع تناول جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية".

وأضاف البيان أن السراج جدد تأكيده أن "استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت"، مجددا التأكيد على "ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان".

ولفت البيان إلى أن غسان سلامة جدد تأكيده على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل من الحل السياسي، كما "جدد إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا يوم الاثنين المقبل.

المصدر: بوابة الوسط