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السراج لماكرون: الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي!

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السراج لماكرون: الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي!
AFP
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

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وقالت حكومة الوفاق في بيان لها أمس السبت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن "ماكرون أكد على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي، وجدد رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين".

وأضاف البيان أن السراج أكد من جانبه على الثوابت الوطنية الليبية، كما قال إن "الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وإن قوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة".

وأشار السراج في حديثه إلى المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

كما أوضح البيان أن الاجتماع تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

المصدر: RT

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