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العاهل الأردني: شعرت أنني بين أهلي بلقاء محمد بن زايد وأبنائه وأحفاده

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني: شعرت أنني بين أهلي بلقاء محمد بن زايد وأبنائه وأحفاده
@MohamedBinZayed
ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلال لقائهما في الإمارات
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أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن شعوره المفعم بالأخوة بعد لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبنائه وأحفاده.

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ونشر الملك عبد الله الثاني تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء".

وأضاف الملك في تغريدته: "أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات"، مرفقا تغريدته بصور من اللقاء.

ويقوم العاهل الأردني عبد الله الثاني بزيارة عمل إلى الإمارات.

المصدر: تويتر

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