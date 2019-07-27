أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلال لقائهما في الإمارات، اليوم السبت، على "متانة" العلاقات بين البلدين.

وأعرب عبد الله الثاني عن "تقديره" للإمارات على "دعمها للأردن". فيما أشار ولي عهد أبو ظبي إلى "الحرص على دفع العلاقات إلى الأمام في مختلف المجالات".

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كما أكد أيضا أن "الإمارات حريصة دائما على دعم علاقاتها مع المملكة وتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك".

ويأتي لقاء العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام بريطانية معلومات، تفيد بأن الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كلفا محاميين مختصين بالطلاق في لندن، إيذانا بانطلاق معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأميرة كلفت البارونة شاكلتون، المحامية التي مثلت الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني خلال طلاقه من الأميرة ديانا لتمثيلها، فيما كلف الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم (69 عاما) المحامية هيلين وارد، التي مثلت غاي ريتشي في طلاقه من المغنية المشهورة مادونا.

وقالت صحيفة "تايمز" إن الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تقيم في قصر بلندن قيمته 85 مليون جنيه، قريب من قصر كنسنغتون، لافتة إلى أن الأميرة على ما يبدو خططت ومنذ أشهر لحياة جديدة في بريطانيا، حيث أنشأت شركة "كاندلايت سيرفيسز" لتقديم الدعم وخدمات مكتبية في نوفمبر العام الماضي.

المصدر: "وام" + "بترا" + "تايمز" البريطانية