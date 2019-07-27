ليبيا.. أنباء عن استعادة "الوفاق" سيطرتها على معسكر "النقلية" بعد وقوعه في أيدي قوات حفتر

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية استعادتها السيطرة على معسكر "النقلية" الواقع جنوبي العاصمة طرابلس، بعد ساعات من وقوعه تحت سيطرت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.

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وجاء في بيان نشره، اليوم السبت، المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (التي تخوضها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا) على صفحته في "فيسبوك": "قواتنا البطلة تعزز مواقعها في محاور الدفاع عن العاصمة طرابلس، وتنجح في التعامل مع مجموعة من عصابات مجرم الحرب المتمرد حفتر في محيط معسكر النقلية، ودمّرت 5 آليات مسلحة بينها مدرعة إماراتية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المركز الإعلامي نفسه، أن وحدات الجيش الحكومي استعادت "أجزاء واسعة" من معسكر "النقلية" الواقع جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من سيطرة قوات حفتر عليه.

وأضاف المتحدث باسم المركز، مصطفى المجعي، أن القوات الحكومية "تخوض الآن معارك لاستعادة السيطرة على المعسكر".

وصباح السبت، أعلنت قوات حفتر، سيطرتها على المعسكر الواقع على طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة، بعد هجوم عنيف شنته فجر اليوم.

وصرح مسؤول المركز الإعلامي لـ "اللواء 73 مشاة" (التابع لقوات حفتر)، المنذر الخرطوش، بتقدم "اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، على ثلاث نقاط"، والدخول "في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية".

كما قصف الطيران الحربي التابع لحفتر، فجر السبت، مقر الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة "الجفرة" الجوية من قبل الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق.

ومنذ إعلان حفتر، مطلع أبريل الماضي، عن بدء هجوم قواته على طرابلس من أجل "تحريرها من المليشيات الإرهابية"، تشهد ضواحي العاصمة الليبية وبعض أحيائها معارك شرسة، خلفت حتى الآن أكثر من ألف قتيل ونحو 5500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

المصدر: سبوتنيك + وسائل إعلام