نصب المجلس الروحاني الإيزيدي (أعلى هيئة دينية للإزيديين)، اليوم السبت، الأمير حازم تحسين بك أميرا للديانة الإيزيدية في العراق والعالم، في مراسم تمت بمعبد لالش شمالي العراق.

وجاء اختيار حازم نجل الأمير تحسين بك، بعد رحيل والده الذي توفي في كانون الثاني الماضي، من بين ستة مرشحين من عائلته للمنصب، وسيدير الأمير شؤون نحو مليون إيزيدي منتشرين في أنحاء العالم.

وقال تحسين بك بعد توليه منصبه الجديد: "سنعمل مع أربيل وبغداد لإعادة إعمار قضاء سنجار، وسنعزز علاقات الإيزيديين مع المكونات كافة في العراق وكردستان".

وارتدى حازم تحسين بك خلال المراسم زي الإمارة، وعمد بماء كاني سبي (النبع الأبيض) المقدس، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مراسم تنصيب أمير جديد للإيزيديين منذ 75 عاما.

يذكر أن الأمير الجديد ولد في قرية باعدري بمحافظة دهوك، شمالي العراق، عام 1963، وهو متزوج وله ابنان وبنت، وحاصل على بكالوريوس من كلية الزراعة – جامعة بغداد، وأصبح وكيلا لوالده منذ العام 1989، كما أنه عضو برلمان إقليم كردستان العراق للدورة الثالثة.

المصدر: RT