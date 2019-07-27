النجيفي لـRT: صراع في سهل نينوى يعتمد على دول خارجية

قال محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، اليوم السبت، إن سهل نينوى يشهد صراعا داخليا يعتمد على دول خارجية بسبب غياب الدولة هناك.

وأوضح النجيفي في حديثه لـ RT أن "مكونات كثيرة تعيش في سهل نينوى من شبك ومسيحيين وعرب وأكراد وإيزيديين وكاكائية، وبعضهم يحاول الاستقواء على الآخرين من خلال الاعتماد على جهات خارجية، الأمر الذي يزيد هذا الصراع ويعمق المشاكل".

وأضاف أن "الشبك اعتمدوا على إيران وشكلوا فوج حماية تابع لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وبعض من المسيحيين شكلوا أيضا قوة مسلحة تابعة للحشد الشعبي بقيادة ريان الكلداني رغم رفض المسيحيين لها"، مبينا أن "بقية المسيحيين اعتمدوا على أمريكا والغرب في توفير الحماية لهم".

وأشار النجيفي أيضا إلى أن "الصراع الدائر في سهل نينوى سببه غياب سلطة القانون، كما أن الشبك هم القوة الوحيدة المسلحة المسيطرة على السهل، رغم أنهم لا يشكلون 0.5% من سكان محافظة نينوى".

المصدر: RT