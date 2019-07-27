"حديث نبوي شريف" يعود إلى مطار مسقط الدولي!

لبت مطارات سلطنة عمان طلب النشطاء إعادة وضع اللوحة الجدارية التي كانت تزين مطار مسقط الدولي القديم بالحديث النبوي "لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ".

وكتبت صفحة مطارات عمان في "تويتر"، صباح اليوم السبت: "صباح الخير من‫ مطار مسقط الدولي‬ الذي ازداد شموخا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة".

صباح الخير من #مطار_مسقط_الدولي ☀✈️

الذي ازداد شموخًا بحديث سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة:

"لو أنَّ أهل عُمانَ أتيْت، ما سبُّوك ولا ضربوك."

صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم.



مرحبا بكم في وطن السَّلام،#سلطنة_عمان 🇴🇲❤️ pic.twitter.com/NI9odHi4Nh — مطارات عُمان (@OmanAirports) 27 июля 2019 г.

وقد تفاعل عدد من المغردين مع إرجاع اللوحة تعبيرا عن الامتنان لإجراءات المطار.

في تفاعل وإستجابة من #مطارات_عمان وفِي ⁧#مطار_مسقط_الدولي⁩ ☀✈️وضع الحديث النبوي الشريف الذي يصف فيه أهل عمان



"لو أنَّ أهل عُمانَ أتيْت، ما سبُّوك ولا ضربوك."

صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم.



مرحبا بكم… https://t.co/XEC4Ik5qoo — Ali Al Muallim |🇴🇲 (@alialmaalam) 27 июля 2019 г.

سلطات #مطار_مسقط_الدولي ☀✈️

تستقبل الواصلين الى المطار بلوحة مطبوع عليها حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلم:



"لو أنَّ أهل عُمانَ أتيْت، ما سبُّوك ولا ضربوك."#سلطنة_عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/8SOAS3Nc7s — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) 27 июля 2019 г.

المصدر: وكالات