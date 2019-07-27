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"حديث نبوي شريف" يعود إلى مطار مسقط الدولي!

أخبار العالم العربي

جريدة الشبيبة
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لبت مطارات سلطنة عمان طلب النشطاء إعادة وضع اللوحة الجدارية التي كانت تزين مطار مسقط الدولي القديم بالحديث النبوي "لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ".

وكتبت صفحة مطارات عمان في "تويتر"، صباح اليوم السبت: "صباح الخير من‫ مطار مسقط الدولي‬ الذي ازداد شموخا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة".

وقد تفاعل عدد من المغردين مع إرجاع اللوحة تعبيرا عن الامتنان لإجراءات المطار.

المصدر: وكالات

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