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الجامعة العربية تنكس أعلامها حدادا على وفاة السبسي

أخبار العالم العربي

الجامعة العربية تنكس أعلامها حدادا على وفاة السبسي
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة
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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنكيس علم الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل، اليوم السبت، في العاصمة تونس.

وأعرب أبو الغيط عن "خالص تعازيه لأسرة الفقيد وحكومة الجمهورية التونسية والشعب التونسي في هذا المصاب الجلل".

وأعلنت مجموعة من الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس التونسي، وهي الجزائر ومصر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان وموريتانيا.

المصدر: RT

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تونس تشيع رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي