السلطات العراقية تنفي نقل أسر "الدواعش" من سوريا إلى العراق

نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، نقل عوائل عناصر تنظيم "داعش" العراقيين من سوريا إلى مخيمات في محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر بيان لوكيل الوزارة جاسم العطية أن "ما ورد على لسان أحد أعضاء البرلمان حول استكمال اجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري الى مخيمات جنوب الموصل لاصحة له على الاطلاق، ولم يتم ابلاغنا من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بأية معلومات حول هذا الموضوع".

وأضاف أن "حصل نقل للعوائل فإنه سيخضع لتدقيق الأجهزة الأمنية من أجل فرز عوائل الدواعش عن غيرهم، مبيناً أن "الوزارة تختص بالقضايا ذات الجوانب الانسانية وتتابع كافة تفاصيل مخيمات النزوح وفئات عنايتنا، أما بخصوص المعلومات التي أوردها أحد النواب فنعتقد انها تفتقر للدقة".

يذكر أن النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني أعلن امس الجمعة، عن نية الحكومة العراقية نقل أسر عناصر تنظيم "داعش" العراقيين و التي تسكن مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

المصدر: RT