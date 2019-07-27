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"خناقة على الزباين" بين شركتين تسببت في طردهم من إدارة المعارض في مصر

أخبار العالم العربي

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اندلعت مشاجرة عنيفة مساء الجمعة بين موظفي شركتين مشاركتين بمعرض الأهرام العقاري، قامت على إثرها إدارة المعارض بإغلاق جناحي الشركتين وحررت محضرا بالواقعة في قسم الشرطة.

وأعلنت إدارة المعارض بوكالة الأهرام للإعلان، تفاصيل المشاجرة بين الشركتين، وهما شركة "إيدج القابضة" وشركة "نيكست هوم".

وأوضحت إدارة المعارض أن سبب المشاجرة هو الجري "وراء العملاء" بعيدا عن الانضباط والسلوك الحضاري.

ولفتت إدارة المعارض إلى أنه سوف يتم استئناف العمل في المعرض اليوم السبت، في مواعيده الرسمية وفق البرنامج المحدد سلفا مع احتفاظ وكالة الأهرام للإعلان بكافة الحقوق القانونية تجاه المتسبب في الخطأ.

وانطلقت فعاليات المعرض العقاري السنوي الذي تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان "اكتشف أفضل فرص الاستثمار" في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الحالي، حيث يقام المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء.

المصدر: RT

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