لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بمصر تدين تصرف الفنانة يسرا مع صحفية

أثار تصرف الفنانة المصرية يسرا خلال عزاء والدتها الجمعة، استهجان لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بمصر، عقب تصرف "غير لائق" لها مع صحفية وسط حضور العديد من الفنانين والشخصيات في مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه وخلال عزاء والدة يسرا، الذي أُقيم في دار مناسبات مسجد عمر مكرم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، فوجئت الصحفية التي تدعى رضوى عبد الغني خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام الفنانة يسرا نحوها وسؤالها عن شخصيتها فأفصحت عن هويتها الصحفية، إلا أن يسرى انفعلت ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضا منها على التغطية الصحفية.

وحرصت بعض الفنانات، بينهن إلهام شاهين،على الوقوف بجانب يسرا في هذا الموقف ودفعن رضوى خارج قاعة العزاء مطالبين الأمن بطردها بعيدا عن محيط المسجد تماما.

تصرف الفنانتين أثار إدانة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بمصر، إذ دان عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات في النقابة، الاعتداء الذي تعرضت له رضوى عبد الغني المحررة بجريدة الدستور.

وقال بدر في حديث نقلته جريدة الدستور، إن الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم جريمة يحاسب عليها القانون، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من سبوا الزميلة ومنعوها من القيام بعملها، وأن لجنة الحريات ستدافع عن كرامة كل الزملاء وعن حقهم في ممارسة عملهم بأمان، وأضاف أن منع الزميلة من القيام بعملها أمر مرفوض وغير مبرر.

المصدر: الدستور، المصري اليوم