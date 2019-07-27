بعد منع النقاب في دولة أوروبية.. سفارة السعودية تنوه!

أصدرت السفارة السعودية في لاهاي تعليمات لمواطنيها بعد أن أعلنت هولندا بدء سريان قانون حظر النقاب، أو كل ما من شأنه تغطيه الوجه، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل 2019.

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ونشرت السفارة عبر موقعها على "تويتر" بيانا أوصت فيه المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في أنحاء هولندا.

وأضافت السفارة بأنها ترجو السعوديات باتباع التعليمات والقوانين الهولندية خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المسائلة القانونية.

تنوه السفارة بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكوميه والمدارس في هولندا. ترجو السفاره اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحه او للدراسة لتفادي المسائلة القانونية. — السفارة في لاهاي (@KSAembassyNL) 26 июля 2019 г.

وكان النواب الهولنديون أقروا في نوفمبر العام الماضي، قانونا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت في 22 مايو 2015، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وعللت ذلك بأنه من الضروري أن يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض لأسباب أمنية.

المصدر: عكاظ