حذرت الأمم المتحدة من أن عشرات المهاجرين الناجين من حادث غرق القارب مؤخرا قبالة سواحل ليبيا، نقلوا إلى مركز تاجوراء قرب طرابلس، الذي تعرض الشهر الجاري لغارة دموية.

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وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشارلي ياكسلي، أمس الجمعة أن حرس السواحل الليبي نقل 84 مهاجرا تم إنقاذهم أمس في مياه المتوسط، إلى المركز الواقع قرب خط الجبهة بين قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا التي تسيطر على طرابلس و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحاول دخول المدينة.

وفي الثالث من الشهر الجاري، تعرض مركز تاجوراء لغارة جوية يعتقد أنها نفذت من قبل "الجيش الوطني"، ما أودى بأرواح أكثر من 50 من نزلائه، وأثار ذلك قلقا دوليا إزاء وضع المهاجرين في البلاد التي تشهد منذ أبريل جولة جديدة من التصعيد العسكري.

ودعت الأمم المتحدة تكرارا إلى إجلاء المهاجرين من مركز تاجوراء، وحذرت في وقت سابق من الشهر الجاري من أن آلاف المهاجرين والنازحين لا يزالون محتجزين في ظروف غير إنسانية داخل وفي محيط العاصمة طرابلس.

وأنقذ حرس السواحل الليبي يوم الخميس أكثر من 130 شخصا في مياه المتوسط وانتشل 62 جثة لضحايا حادث الغرق الذي يعد الأسوأ من نوعه منذ بداية العام الجاري.

المصدر: غارديان