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ناشط بحريني يحتج فوق سطح سفارة بلاده في لندن والشرطة البريطانية تتدخل

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ناشط بحريني يحتج فوق سطح سفارة بلاده في لندن والشرطة البريطانية تتدخل
تويتر
الناشط البحريني فوق سطح مبنى سفارة المملكة في لندن
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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للناشط البحريني، موسى الستراوي، وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن، احتجاجا على حكم الإعدام في المنامة بحق بحرينيين اثنين.

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وادعى نشطاء بحرينيون بأن "موظفي السفارة قاموا بإنزال الستراوي وأخذه إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط".

وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراج الناشط.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة البحرينية لدى بريطانيا تعقيبا على الواقعة.

يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في "قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد"، حسب البيان الرسمي البحريني.

المصدر: وسائل تواصل اجتماعي

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