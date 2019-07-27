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أمير مكة: أتمنى رؤية "المشاعر المقدسة" تعمل إلكترونيا قبل موتي

أخبار العالم العربي

أمير مكة: أتمنى رؤية
خالد الفيصل
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كشف أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، عن إنابة الملك سلمان بن عبد العزيز له في تدشين مشروع للمياه خاص بالمشاعر المقدسة تبلغ كلفته أكثر من 3 مليارات ریال.

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كما سيقوم الأمير بتدشين مشروع للكهرباء بأكثر من مليار ریال خلال هذا الشهر.

وأوضح الأمير الفيصل في لقاء مع قناة "الإخبارية" امس الجمعة، أن التوجه الكامل هو أن تكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروعا عصريا ومستقبليا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "أتذكر الملك فيصل وإخوانه يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة، وما أريده هو الابتسام في وجه الحاج، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيا".

المصدر: عكاظ

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