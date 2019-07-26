بعث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رسالة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، أكد فيها التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وأمنه، متطرقا إلى ميزانية "اليونيفيل".

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وبحسب الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية اللبنانية، فإن بومبيو أكد "التزام الولايات المتحدة دعم قوات اليونيفيل التي تلعب دورا أساسيا في جنوب لبنان"، مشددا على "ضرورة المحافظة على ولايتها".

واعتبر بومبيو أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن، وعلينا التأكد من أن ميزانيتها رشيقة، ومجهزة لإنجاز مهماتها على الأرض".

وكانت صحيفة "الشرق الأورسط" نقلت عن مصادر دبلوماسية لبنانية قولها، إن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها بمندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المشاركة في القوات الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، لإقناع واشنطن بالعودة عن قرار تقليص مساهمتها المالية في ميزانية هذه القوات.

وكانت واشنطن اقترحت تخفيضا بـ10% من نسبة مشاركتها، أي ما قيمته 8.4 مليون دولار، من ميزانية الأمم المتحدة ومن ميزانيات قوات حفظ السلام في العالم، مع العلم بأن الولايات المتحدة اقترحت الأمر نفسه في العام الماضي إلا أن لبنان نجح في إقناعها بالتخلي عنه.

وبحسب "الشرق الأوسط" فإن الولايات المتحدة تريد من هذا التدبير "إرغام لبنان على بسط سيادته بواسطة القوات المسلحة وحصر الأمن بها".

المصدر: الوطنية للإعلام+ الشرق الأوسط