البيت الأبيض ينتقد حكما قضائيا يمنع تنفيذ قواعد جديدة للجوء

انتقد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قرار محكمة اتحادية أوقف محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتغيير قواعد اللجوء وتقليص قدرة المهاجرين بشكل كبير على طلبه على الحدود الجنوبية.

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وأصدر قاض في محكمة أمريكية على مستوى المقاطعة بسان فرانسيسكو، حكما أوليا ضد الإدارة التي وضعت قواعد جديدة هذا الشهر.

وتؤكد القواعد على أن "المهاجرين الذين يمرون عبر دولة ثالثة للوصول إلى الولايات المتحدة، لن يكونوا مؤهلين لطلب اللجوء".

وكان من شأن هذه القاعدة الجديدة أن تعرقل بشكل فعلي معظم إجراءات حماية اللاجئين على الحدود، وهي جزء من حملة صارمة أوسع نطاقا للتصدي للهجرة من جانب ترامب.

وجاءت خطوة المحكمة في كاليفورنيا بعد ساعات من إصدار محكمة في واشنطن حكما لصالح الإدارة، لكن القرار الأخير يعني إرجاء محاولات ترامب لتغيير اللائحة.

المصدر: وكالات