مصر.. الحكومة تكشف حقيقة سرقة محتويات متحف نجيب محفوظ بعد افتتاحه بساعات

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في مصر، مجموعة من الشائعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

وأكد المركز الإعلامي أن أنباء سرقة عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة نجيب محفوظ لوزارة الثقافة، لوضعها في متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه، غير صحيحة.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة الثقافة التي نفت تلك الأنباء تماما، وأن المقتنيات المعروضة كافة كما هي بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.

كما نفت الحكومة المصرية أنباء إغلاق أكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية، وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. ونفت أيضا اتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري، كما أكدت عدم صحة الأنباء عن إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. ونفت أيضا شائعة زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: RT