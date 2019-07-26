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مسؤول إيراني: يمكن للسعودية أن تكون شريكا لنا ولكن بشرط!

أخبار العالم العربي

مسؤول إيراني: يمكن للسعودية أن تكون شريكا لنا ولكن بشرط!
Reuters
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أكد محمد جواد جمالي، نائب رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، عدم وجود أي مشكلة مع دول الجوار، وقال يمكن أن تكون السعودية حليفا وشريكا استراتيجيا لنا، إذ تخلت عن تبعيتها لواشنطن.

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وأضاف جمالي في رد على تصريحات سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي: "إذا تخلت السعودية عن حقدها ضد إيران وتبعيتها العمياء للولايات المتحدة، يمكن أن تكون حليفا وشريكا استراتيجيا لإيران، وسيكون ذلك لصالح دول المنطقة".

وكان المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد أعرب يوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عن استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران.

المصدر: RT

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