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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين كانت متجهة نحو جازان

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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين كانت متجهة نحو جازان
Reuters KA/
طائرة مسيرة حوثية (أرشيف)
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أعلن اليوم السبت المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه منطقة جازان.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

وأضاف المالكي في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل بإذن الله".

يذكر أن المالكي كان أعلن الثلاثاء المنصرم عن إسقاط قوات التحالف لطائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه منطقة عسير.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى، منذ الشهرين الماضيين، هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة.

المصدر: RT+ "واس"

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