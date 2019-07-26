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كاراكاس تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة تجويعا للفنزويليين

أخبار العالم العربي

كاراكاس تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة تجويعا للفنزويليين
Reuters
فنزويلا- 23/07/2019
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قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، إن العقوبات الأمريكية الجديدة بحق الشركات المرتبطة ببرنامج الغذاء في البلاد تعتبر اعتداء على حق المواطنين الفنزويليين في الغذاء.

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وقال أرياسا اليوم الجمعة في بيان: "تدين فنزويلا، أمام المجتمع الدولي، الممارسة المتكررة للإرهاب الاقتصادي من قبل حكومة الولايات المتحدة، التي أعلنت عن تدابير هدفها الإجرامي هو حرمان جميع الفنزويليين من الحق في الغذاء"​​​.

هذا وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد 10 أفراد و 13 شركة، كجزء من توسيع حزمة العقوبات على فنزويلا.

وتمت إضافة مجموعة من مواطني فنزويلا وكولومبيا، فضلا عن شركات من هونغ كونغ وكولومبيا والإمارات وبنما، وشركة واحدة مسجلة في الولايات المتحدة، تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا.

المصدر: وكالات 
 

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