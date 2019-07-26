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روحاني يبعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي

أخبار العالم العربي

روحاني يبعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي
Reuters Denis Balibouse
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، عن تعازيه في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وبعث الرئيس روحاني ببرقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته للحكومة والشعب التونسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض إلى وعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، أين تلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.

هذا ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الرئيس التونسي الراحل إلى مثواه الأخير غدا السبت بحضور عدد من قادة الدول العربية والأجنبية.

المصدر: RT

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