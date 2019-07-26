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واشنطن تحسم أمرها من معاهدة هامة مع روسيا وتحدد موعدا للانسحاب!

أخبار العالم العربي

واشنطن تحسم أمرها من معاهدة هامة مع روسيا وتحدد موعدا للانسحاب!
Reuters
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حدّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تاريخ الثاني من أغسطس المقبل، موعدا لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الخاصة بالقضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

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وقال بومبيو في تصريح لقناة "Fox News" في سياق تفسير موقف بلاده من هذه المعاهدة: "أمر مؤسف أن الروس خالفوا معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

وواصل رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلقاء اللوم على روسيا بالرغم من أن بلاده كانت المبادرة بانتهاك هذه المعاهدة، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تكرر خطأ إدارة  البيت الأبيض السابقة، ولن تلتزم باتفاقية ثنائية انسحب منها الطرف الآخر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما في مارس الماضي قضى بتعليق تنفيذ معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، كما أقر البرلمان الروسي قانونا بالخطوة ذاتها، ووقع بوتين هذا القانون في 3 يوليو.

القرار الروسي هذا جاء ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، فيما اتهمت واشنطن موسكو بأنها انتهكت المعاهدة بامتلاكها الصاروخ "9M729"، زاعمة أن مداه يتجاوز المسموح به، ولم تقدم أدلة محددة بالخصوص، في حين أن روسيا أبلغت شركاءها الدوليين بشأن الاختبارات التي أجرتها على هذا الصاروخ.

المصدر: إزفيستيا

 

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