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القبض على منفذي عملية سطو مسلح على مركز حوالات في ريف دمشق

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القبض على منفذي عملية سطو مسلح على مركز حوالات في ريف دمشق
وكالة أوقات الشام الإخبارية
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أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على الشخصين اللذين هاجما مركز الحوالات في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

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وقال وزير الداخلية السوري اللواء، محمد خالد الرحمون، في تصريح صحفي يوم الخميس، إن الجهات المختصة ألقت القبض على المجرمين اللذين هاجما مركز الحوالات في ضاحية قدسيا وسيتم تقديمهما للقضاء لنيل الجزاء العادل على جريمتهما.

وقتل شخص واحد وأصيب آخران بجروح أثناء عملية سطو مسلح صباح أمس الخميس قام بها شخصان مسلحان وملثمان اقتحما خلالها مركز الهرم للحوالات المالية في ضاحية قدسيا بريف دمشق وأطلقا النار داخل المركز ولاذا بالفرار على دراجة نارية.

المصدر: سانا

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