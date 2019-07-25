البنك المركزي العراقي يجمد أموال سياسيين وقادة في الحشد الشعبي مشمولين بعقوبات أمريكية

جمد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ودائع وأموال سياسيين عراقيين صدرت بحقهم عقوبات أمريكية قبل أيام.

وكشف كتاب صادر من البنك، تم تعميمه على كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في العراق، عن تجميد ودائع وأصول ومنع إجراء أي تعامل مالي مع الذين تضمنتهم قائمة العقوبات الأخيرة التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية، والتي طالت أربع شخصيات عراقية، بينها محافظ وبرلماني وقياديان اثنان بالحشد الشعبي.

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ودعا البنك كافة الجهات المالية في العراق إلى منع حصول هؤلاء الأربعة على عملة الدولار، وإلى تزويد البنك المركزي بالحسابات المصرفية التابعة لهم وأي معلومات أخرى خاصة بهم.

وصدرت قبل أيام قائمة عقوبات ضد محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب والبرلماني أحمد الجبوري القيادي في تحالف "المحور" بتهمة ارتكابهم عمليات فساد إداري.

وتضمنت القائمة اسمي قياديين بالحشد الشعبي، وهما وعد القدو زعيم فصيل تابع لـ "الشبك"، وريان الكلداني زعيم فصيل "بابليون"، بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظة نينوى.

المصدر: RT