الولايات المتحدة تعزي التونسيين بوفاة السبسي

قدمت الولايات المتحدة التعازي للشعب التونسي بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس: "نقدم أعمق تعازينا للشعب التونسي برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي".

We offer our deepest condolences to the people of Tunisia on the passing of President Essebsi. He was a close friend and valued partner of the U.S. He will be remembered for his efforts to strengthen Tunisian democracy and for promoting peace and stability throughout the region. pic.twitter.com/m04Huy8qxj — Department of State (@StateDept) July 25, 2019

وأشارت أورتاغوس إلى أن السبسي "كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس بعد الثورة عام 2011"، واصفة إياه بـ "صديق قريب وشريك قدير للولايات المتحدة، وسنتذكره لجهوده من أجل تعزيز الديمقراطية التونسية وتفعيل السلام والاستقرار".

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، عن يناهز 93 عاما بعد إصابته بوعكة صحية.

المصدر: RT