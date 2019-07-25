يوسف الشاهد: سننظم جنازة وطنية كبرى يؤمنها الجيش ويحضرها عدد كبير من رؤساء الدول

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أنه سيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى يؤمنها الجيش يوم السبت 27 يوليو، لتشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وجاء تصريح الشاهد عقب لقاء جمعه مساء اليوم الخميس، برئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، بمجلس نواب الشعب.

إقرأ المزيد

وأفاد رئيس الحكومة بأنه سيكون هنالك حضور كبير لرؤساء الدول، نظرا للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى العديد من دول العالم وخاصة أوروبا والخليج العربي، مضيفا أن الدولة التونسية تنتظر قدوم وفود أجنبية كثيرة لحضور موكب الجنازة.

وأكد الشاهد أن تونس أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي للسلطة بسلاسة وفي إطار حضاري، داعيا الشعب التونسي إلى أن يكون متضامنا في مثل هذه الأوقات ويتجاوز خلافاته.

وعدد رئيس الوزراء التونسي خصال الرئيس الراحل، حيث صرح بأن السبسي كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور هام في إنجاح الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه كان دبلوماسيا محنكا وتعلم منه الكثير وأن رحيله خسارة كبيرة لتونس.

وأعلنت وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صباح اليوم الخميس، وقد أدى رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب البرلمان، ليشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين انتخاب رئيس في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور، علما أن الهيئة العليا للانتخابات أعلنت 15 سبتمبر موعدا للاستحقاق الرئاسي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء