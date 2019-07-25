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السفير الروسي يشيد بالخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج

أخبار العالم العربي

السفير الروسي يشيد بالخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج
وكالة الأنباء السعودية
وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، يستقبل سفير روسيا لدى المملكة، سيرغي كوزلوف
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استقبل وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، في جدة، اليوم الخميس، سفير روسيا لدى المملكة، سيرغي كوزلوف، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء الذي جرى بحضور المدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ، تناول "الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج".

وذكرت "واس" أن السفير الروسي أشاد "بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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