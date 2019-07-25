لجنة في الشيوخ الأمريكي تدعم تشريعا لفرض عقوبات على العائلة الملكية السعودية

أيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي مشروع قانون، ينص على فرض عقوبات معينة على العائلة الملكية السعودية ويعرقل بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وحظي مشروع القرار في جلسة تصويت عقدت، اليوم الخميس، بدعم 13 سيناتورا في اللجنة مقابل معارضة 9 آخرين.

وفاز مؤيدو القرار بفضل انضمام 3 جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، مما خالف التوقعات التي تحدثت عن معارضة كاملة من قبل المعسكر الجمهوري للتشريع دعما لنهج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات الحلف مع السعودية على الرغم من الصعوبات الكثيرة في العلاقات بين البلدين، بسبب قضيتي مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ودور الرياض في الحرب اليمنية.

وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، في يوليو الماضي، بمشروع قانون من شأنه حرمان المئات من أفراد العائلة السعودية الحاكمة العاملين في الحكومة من الدخول إلى الولايات المتحدة، بسبب "انتهاكات المملكة الصارخة لحقوق الإنسان".

وينص التشريع على أن العقوبات التي ستفرض في حالة المصادقة عليها ستبقى سارية إلى غاية إحراز المملكة السعودية تقدما على صعيد حقوق الإنسان.

المصدر: "رويترز" + وكالات