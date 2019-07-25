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الاستخبارات العراقية تقبض على "وزير التعليم" لدى "داعش"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على
Reuters Osamah Waheeb
القوات العراقية في الأنبار- أرشيف
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على "وزير تعليم" تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار.

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وقالت المديرية في بيان إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على مسؤول التعليم لدى (داعش) في منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "هذا الإرهابي هو من أشد المتحمسين لتدريس مناهج (داعش) في مدارس الأنبار، وشارك بنفسه بتدريس تلك المناهج في مدارس بدر الكبرى ومدرسة البشرى"، مشيرة إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض بتهمة الإرهاب".

وكان جهاز الاستخبارات العراقي، تمكن في 18 يوليو الجاري من تصفية وزير نفط التنظيم، بعملية "الأرملة البيضاء" التي نفذها داخل محافظة دير الزور السورية.

المصدر: "السومرية"

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