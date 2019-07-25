العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 13 عنصرا من الجيش السوري بريف درعا

أفاد مصدر عسكري في حديث لقناة "RT"، اليوم الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية تضم رفات 13 عنصرا من الجيش السوري في محافظة درعا.

وأوضح المصدر العسكري أن المقبرة واقعة قرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، مشيرا إلى أن القتلى الذين تم العثور على رفاتهم كانوا تابعين إلى الكتيبة الطبية للواء 61.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 شهدت محافظة درعا الواقعة في جنوبي البلاد معركة قتال عنيف بين القوات الحكومية والمسلحين حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم.

لكن خلال السنتين 2017 و2018 تمكن الجيش السوري المدعوم من الطيران الحربي الروسي من استعادة السيطرة على معظم المناطق الجنوبية التي خسرها بداية الحرب، وتحدثت دمشق عن العثور على مقابر جماعية كثيرة تضم رفات المقاتلين من القوات الحكومية في أراض مختلفة كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

المصدر: RT