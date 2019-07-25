حركة تنقلات وتغييرات كبرى في صفوف قيادات الأمن المصري

قامت وزارة الداخلية المصرية بحركة عامة للتنقلات لعام 2019، وذلك بعد أن صادق عليها وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق.

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وشهدت حركة تنقلات الشرطة 2019 تغييرات طالت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وشملت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة.

وتم تعيين اللواء عماد صيام مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة مساعد الوزير للشؤون القانونية، واللواء علاء الأحمدي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي مساعد الوزير للأمانة العامة.

كما تضمنت حركة تنقلات الشرطة 2019 تعيين اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، واللواء محمد زمزم لشرطة الكهرباء.

وشغل اللواء عادل جعفر منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، وعين اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء نبيل سليم مديرا لمباحث القاهرة، وأشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء.

ومن المقرر أن تنفذ حركة تنقلات الداخلية 2019 اعتبارا من أول أغسطس المقبل، على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والبت فيها.

المصدر: RT