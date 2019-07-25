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وزير خارجية إسرائيل يوجه رسالة للعراقيين

أخبار العالم العربي

وزير خارجية إسرائيل يوجه رسالة للعراقيين
Reuters
يسرائيل كاتس
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وجه وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة مرور عام على تدشين صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية" التي تخاطب العراقيين.

وقال كاتس في فيديو أمس الأربعاء: "تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء ويسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين وعراقيين، وتطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار، إن شاء الله، سلام".

وتنشر صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية" مقاطع فيديو ليهود إسرائيليين من أصول عراقية، وبعض النشاطات الخاصة بيهود العراق في إسرائيل ومعلومات عن البلدين.

المصدر: RT

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