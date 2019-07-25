"حماس" تعلق على زيارة شخصيات إعلامية عربية لإسرائيل

قالت حركة "حماس" إن الرفض الذي عبر عنه الجمهور العربي عموما، والسعودي خصوصا لزيارة شخصيات إعلامية عربية لإسرائيل يؤكد أن الشعوب العربية ما زالت تعتبر إسرائيل "العدو المركزي للأمة".

وأضاف ناطق باسم "حماس" أن الشعوب العربية ترفض أي سلوك تطبيعي مع إسرائيل، وأن "قضية فلسطين ستبقى حاضرة في الضمير الجمعي العربي، حتى إنهاء هذا الاحتلال المعادي لكل مكونات أمتنا".

يأتي هذا التصريح بعد أيام من تعرض ناشط سعودي مشارك في وفد "إعلامي" عربي يزور إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، للضرب والإهانة والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة في القدس.

واحتج المقدسيون الموجودون في المكان على زيارة الناشط السعودي محمد سعود للكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبروه "تطبيعا مع الاحتلال".

المصدر: RT