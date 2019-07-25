مصدر أمني لبناني يفند المزاعم الإسرائيلية بشأن مرفأ بيروت

فند مصدر أمني لبناني المزاعم الإسرائيلية بشأن نقل أسلحة لـ"حزب الله" عبر مرفأ بيروت.

إقرأ المزيد

وقال المصدر الأمني دون ذكر اسمه، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن السفن الحربية التابعة لقوات (اليونيفيل) في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بتفتيش كل البواخر المتجهة إلى الموانئ البحرية في لبنان، وإذا ساورها الشك بأي شيء تعمل على مصادرته بالتعاون مع الجيش اللبناني.

واعتبر المصدر أن "مرفأ بيروت كما مطار رفيق الحريري الدولي مضبوطان 100%"، مشيرا إلى أن هذه المزاعم مشابهة لتلك التي تتحدث عن وصول طائرات إيرانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي تفرغ حمولتها من السلاح القادم إلى (حزب الله)، وهو ما يتنافى مع الواقع.

بدورها نفت مصادر بالجمارك اللبنانية في وقت سابق الاتهامات الإسرائيلية بإدخال أسلحة إلى لبنان عبر مرفأ بيروت والمطار ومعبر المصنع الحدودي، وأوضحت أن "كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة، وفي مقدمها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لـ(اليونيفيل)".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد ألمح مؤخرا إلى أن مطاري دمشق وبيروت والميناء تعد "أهدافا"، واصفا إياها بمعابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى "حزب الله" اللبناني.

المصدر: الشرق الأوسط