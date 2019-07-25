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بعد نفي شائعة وفاته.. أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الماليزي..

أخبار العالم العربي

بعد نفي شائعة وفاته.. أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الماليزي..
Reuters
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بعد أن سرت شائعات عن وفاته، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي وصل أنقرة في زيارة لتركيا.

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مستشار أردوغان ينفي شائعة وفاته
مستشار أردوغان ينفي شائعة وفاته

وكان مستشار رئيس حزب العالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، نفي في وقت سابق شائعات تناقلتها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيان نشر في الموقع الرسمي للرئيس التركي: "التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مطار إيسنبوغا برئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد الذي وصل أنقرة في زيارة رسمية"، كما نُشرت صورة تجمع أردوغان وضيفه الماليزي.

المصدر: نوفوستي

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