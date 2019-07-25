بعد نفي شائعة وفاته.. أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الماليزي..

بعد أن سرت شائعات عن وفاته، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي وصل أنقرة في زيارة لتركيا.

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وكان مستشار رئيس حزب العالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، نفي في وقت سابق شائعات تناقلتها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi. pic.twitter.com/onqQ9v7gO0 — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 24, 2019

وقال بيان نشر في الموقع الرسمي للرئيس التركي: "التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مطار إيسنبوغا برئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد الذي وصل أنقرة في زيارة رسمية"، كما نُشرت صورة تجمع أردوغان وضيفه الماليزي.

المصدر: نوفوستي