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الإمارات.. السجن 10 سنوات لفلبيني انضم لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

الإمارات.. السجن 10 سنوات لفلبيني انضم لـ
Reuters
الإمارات/ صورة أرشيفية
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قضت محكمة استئناف أبوظبي بالسجن لمدة 10 سنوات على فلبيني الجنسية بعد إدانته بتهم الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية للترويج لأفكار التنظيم.

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كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليوني درهم (544 ألف دولار)، ومصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الجوالة والكاميرات، وإغلاق جميع المواقع الإلكترونية التي أنشأها بهدف نشر بيانات ومقالات ومقاطع فيديو وصور وأفلام تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي مرافعته، قال محامي الدفاع إن المدعى عليه لم تكن لديه المهارات التقنية أو الوقت لتشغيل شبكة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي: "أن إنشاء هذه الحسابات السبعة يتطلب فريقا من الأشخاص ذوي المهارات العالية ولديهم الوقت لإدارتها". وتابع: "وهذا غير ممكن لموكلي الذي يعمل في منزل كفيله، ولا يملك حتى القدرة على إدارة مثل هذه الحسابات".

المصدر: وكالات

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