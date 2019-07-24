محكمة جزائرية تضع المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بوضع المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" مزيان محمد، تحت الرقابة القضائية، مع سحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة البلاد.

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ووجهت المحكمة إلى مزيان تهم "إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرره للغير، وتبديد المال العام وكذلك إساءة استغلال الوظيفة".

ويعتبر مزيان أحد المقربين من وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية والذي لم يستجب لحد الآن لاستدعاء العدالة من أجل سماع إفادته في ملفات فساد مرتبطة أساسا بقضايا الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك".

وتشهد الجزائر حملة غير مسبوقة ضد الفساد، اعتقل خلالها عدد كبير من المسؤولين في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة، كما يتابع قضائيا أقوى رجال الأعمال خلال فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وتعهد الجيش الجزائري، عقب تنحي الرئيس السابق بوتفليقة عن السلطة بسبب وضعه الصحي والضغوط الشعبية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، تعهد بتحقيق العدالة إلى حين اجتثاث "الفساد والمفسدين" من البلاد.

المصدر: سبوتنيك