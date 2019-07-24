الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، رئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبد الله الصباح، عن وجود تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.

وقال الصباح في تصريح صحفي على هامش مؤتمر أقامته المؤسسة لعرض مشاريعها، اليوم الأربعاء، إن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة، وخاصة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية "كان طفيفا على حركة الموانئ الكويتية"، مشيرا إلى "وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة".

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وأضاف أن "مؤسسة الموانئ الكويتية وضمن خطة أمنية شاملة في البلاد، تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وهي وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية ووزارة الداخلية وأمن الموانئ وأمن المنشآت".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد في منطقة الخليج، حيث تعرضت ناقلات نفط، بما فيها سعودية، لهجمات في مايو ويونيو الماضيين، واحتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الأسبوع الماضي.

المصدر: كونا