 
مباشر
عاجل
جونسون يختار دومينيك راب وزيرا جديدا للخارجية البريطانية

العاهل الأردني يعين قائد جديدا لأركان الجيش

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يعين قائد جديدا لأركان الجيش
Reuters Muhammad Hamed
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m62u

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بتعيين اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من 24 يوليو 2019.

إقرأ المزيد
الأردن وقطر يتبادلان السفراء من جديد
الأردن وقطر يتبادلان السفراء من جديد

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المرسوم قضى أيضا بإحالة الفريق الركن، محمود الفريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى التقاعد اعتبارا من التاريخ نفسه.

ووجه الملك الأردني الحنيطي في رسالة بالعمل على "تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وتحديثها، وتعزيز وتطوير قدراتها لتواكب هذا العصر، ولتظل مضرب المثل في الكفاءة والقدرة والأداء المحترف".

المصدر: بترا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسرائيل "تحبط محاولة" إيرانية لتجنيد شبكة واسعة من العملاء