لافروف: متفقون مع كوبا حول ضرورة تسوية أي قضية عبر الطرق السلمية والقانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز باريغا، إن هناك تفاهما متبادلا حول ضرورة تسوية أي قضية عبر الطرق السلمية والقانون الدولي.

كما أكد لافروف خلال المؤتمر في ختام اجتماع مع باريغا في العاصمة الكوبية هافانا، أن روسيا وكوبا متفقتان على تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى حل في فنزويلا ودعم الحوار.

وأشار لافروف إلى أن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، سيزور كوبا في شهر أوكتوبر من العام الجاري.

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وقال لافروف: "سعيد بعقد اجتماع جديد، وقد زرتم موسكو مؤخرا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سعيد دائما بزيارة كوبا بسبب العلاقات الودية هناك وطقسها.

وأضاف لافروف: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعزيز التقاليد التي بنتها موسكو وهافانا منذ عقود، في ظل الظروف الحديثة".

كما هنأ وزير الخارجية الروسي الكوبيين بيوم الثورة الوطنية الذي سيتم الاحتفال به في 26 يوليو.