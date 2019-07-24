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نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

أخبار العالم العربي

نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!
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أفاد الإعلامي الإسرائيلي شمعون أران، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بسحب الجنسية من السعودي محمد سعود الذي زار إسرائيل مؤخرا، لكنه نفى الخبر لاحقا.

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ونشر في البداية المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" خبرا عاجلا مفاده أن الملك سلمان أصدر توجيهات إلى وزارة الداخلية بسحب الجنسية من "الإعلامي" السعودي محمد سعود على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع إسرائيل".

وفي وقت لاحق، نشر أران، خبرا نقلته وكالة أنباء "عمون"، نفى فيه مصدر سعودي النبأ جملة وتفصيلا، وأكد أنه عار عن الصحة.

اللافت أن خبر النفي، اختفى من مواقع "عمون" الرسمية، على الرغم من وجود أثر له في "غوغل" وفي تطبيق "نبض"، ما جعل الأمر يبدو بمثابة لغز، إذ بادر الإعلامي الإسرائيلي بنشر النبأ من دون سند، ثم نشر نفيا مسنودا اختفى من مصدره.

المصدر:RT

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