نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

أفاد الإعلامي الإسرائيلي شمعون أران، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بسحب الجنسية من السعودي محمد سعود الذي زار إسرائيل مؤخرا، لكنه نفى الخبر لاحقا.

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ونشر في البداية المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" خبرا عاجلا مفاده أن الملك سلمان أصدر توجيهات إلى وزارة الداخلية بسحب الجنسية من "الإعلامي" السعودي محمد سعود على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع إسرائيل".

عاجل

أخبار عن إلغاء جنسية محمد سعود



أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك #السعودية توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود @mohsaud08



على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع اسرائيل". pic.twitter.com/Wh2rIlhJ6c — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 23, 2019

وفي وقت لاحق، نشر أران، خبرا نقلته وكالة أنباء "عمون"، نفى فيه مصدر سعودي النبأ جملة وتفصيلا، وأكد أنه عار عن الصحة.

نفي للخبر-

نفى مصدر سعودي لـ"عمون" أصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود.



وقال المصدر ان ما تم تداوله من اخبار في عدد من وسائل الاعلام بشان اصدار الملك سلمان توجيهات بسحب الجنسية عارية عن الصحة. pic.twitter.com/8GweTsDFhx — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 23, 2019

اللافت أن خبر النفي، اختفى من مواقع "عمون" الرسمية، على الرغم من وجود أثر له في "غوغل" وفي تطبيق "نبض"، ما جعل الأمر يبدو بمثابة لغز، إذ بادر الإعلامي الإسرائيلي بنشر النبأ من دون سند، ثم نشر نفيا مسنودا اختفى من مصدره.

المصدر:RT