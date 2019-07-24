نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!
أفاد الإعلامي الإسرائيلي شمعون أران، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بسحب الجنسية من السعودي محمد سعود الذي زار إسرائيل مؤخرا، لكنه نفى الخبر لاحقا.
ونشر في البداية المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" خبرا عاجلا مفاده أن الملك سلمان أصدر توجيهات إلى وزارة الداخلية بسحب الجنسية من "الإعلامي" السعودي محمد سعود على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع إسرائيل".
عاجل— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 23, 2019
أخبار عن إلغاء جنسية محمد سعود
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك #السعودية توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود @mohsaud08
على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع اسرائيل". pic.twitter.com/Wh2rIlhJ6c
وفي وقت لاحق، نشر أران، خبرا نقلته وكالة أنباء "عمون"، نفى فيه مصدر سعودي النبأ جملة وتفصيلا، وأكد أنه عار عن الصحة.
نفي للخبر-— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 23, 2019
نفى مصدر سعودي لـ"عمون" أصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود.
وقال المصدر ان ما تم تداوله من اخبار في عدد من وسائل الاعلام بشان اصدار الملك سلمان توجيهات بسحب الجنسية عارية عن الصحة. pic.twitter.com/8GweTsDFhx
اللافت أن خبر النفي، اختفى من مواقع "عمون" الرسمية، على الرغم من وجود أثر له في "غوغل" وفي تطبيق "نبض"، ما جعل الأمر يبدو بمثابة لغز، إذ بادر الإعلامي الإسرائيلي بنشر النبأ من دون سند، ثم نشر نفيا مسنودا اختفى من مصدره.
المصدر:RT