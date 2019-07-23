 
مباشر

تونس.. نزع صواعق القنابل من الطائرة الليبية التي هبطت اضطراريا

أخبار العالم العربي

تونس.. نزع صواعق القنابل من الطائرة الليبية التي هبطت اضطراريا
Reuters Anis Mili
طائرة مقاتلة ليبية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5xi

أعلنت وزارة الدفاع التونسية نزع الجيش لصواعق القنابل التي كانت تنقلها طائرة عسكرية ليبية هبطت اضطراريا في تونس.

إقرأ المزيد
"الجيش الليبي" يعلن هبوط إحدى طائراته في تونس

وقالت الوزارة إن "المقاتلة هبطت على طريق قرب مدينة مدنين التي تبعد نحو 100 كلم من الحدود الليبية، ونقلت بعدها إلى موقع تخزين في تونس"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهتها، واصلت قوات الأمن التونسية الاستماع إلى إفادة الطيار الذي كان وحده على متن الطائرة، في وقت أكدت فيه الحكومة الليبية في شرق البلاد، أنها "على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة والطيار بأمان إلى أرض الوطن". وأضافت أن "الطائرة كانت في مهمة استطلاعية ودورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل في معتمدية مدنين بتونس".

وهبطت الطائرة، وهي من طراز "إل 39" تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، صباح الاثنين، في جنوب تونس، بعد تعرضها لـ "خلل فني"، وكانت متجهة من قاعدة براك إلى قاعدة الوطية الجوية.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليبرمان: كنت عند وعدي بتصفية هنية لكن نتنياهو رفض