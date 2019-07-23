تونس.. نزع صواعق القنابل من الطائرة الليبية التي هبطت اضطراريا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية نزع الجيش لصواعق القنابل التي كانت تنقلها طائرة عسكرية ليبية هبطت اضطراريا في تونس.

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وقالت الوزارة إن "المقاتلة هبطت على طريق قرب مدينة مدنين التي تبعد نحو 100 كلم من الحدود الليبية، ونقلت بعدها إلى موقع تخزين في تونس"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهتها، واصلت قوات الأمن التونسية الاستماع إلى إفادة الطيار الذي كان وحده على متن الطائرة، في وقت أكدت فيه الحكومة الليبية في شرق البلاد، أنها "على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة والطيار بأمان إلى أرض الوطن". وأضافت أن "الطائرة كانت في مهمة استطلاعية ودورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل في معتمدية مدنين بتونس".

وهبطت الطائرة، وهي من طراز "إل 39" تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، صباح الاثنين، في جنوب تونس، بعد تعرضها لـ "خلل فني"، وكانت متجهة من قاعدة براك إلى قاعدة الوطية الجوية.

المصدر: "أ ف ب"