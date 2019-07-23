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ناشط سياسي مصري مشهور: سأكون جانب إيران إذا وقعت حرب مع أمريكا

أخبار العالم العربي

ناشط سياسي مصري مشهور: سأكون جانب إيران إذا وقعت حرب مع أمريكا
Reuters
علم إيران
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أطلق الناشط السياسي المصري المشهور ممدوح حمزة تصريحا، عبر خلاله عن وقوفه إلى جانب إيران ضد أمريكا في ظل الصراع المتواجد حاليا في منطقة الخليج.

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وقال حمزة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " إذا نشبت حرب بين إيران وأمريكا سأكون في جانب إيران، وأعتقد أنه لا يوجد عربي أو مسلم أو مسيحي شرقي يختلف معي".

ويعد ممدوح حمزة ناشط سياسي ومهندس مصري أشرف على بناء مكتبة الاِسكندرية وغيرها، وشارك في ثورة 25 يناير.

ناصر حاتم - القاهرة

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